Inizio scuola, c’è ancora ansia da contagio: un docente su due ha paura di contrarre il covid in classe. La Dad non preoccupa più (Di martedì 28 settembre 2021) Non bastano i numeri elevati di vaccinati fra il personale scolastico, che ha superato ormai il 90%. E nemmeno l'aumento settimanale di immunizzazioni degli studenti, almeno la fascia 12-19 anni. Sono ancora moltissimi gli insegnanti che non si fidano del tutto e temono di poter contrarre il covid a scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 settembre 2021) Non bastano i numeri elevati di vaccinati fra il personale scolastico, che ha superato ormai il 90%. E nemmeno l'aumento settimanale di immunizzazioni degli studenti, almeno la fascia 12-19 anni. Sonomoltissimi gli insegnanti che non si fidano del tutto e temono di poteril. L'articolo .

Advertising

cecios123 : @AleksLepri @RomaNoGreenPass @renatobrunetta Il basso non ha capito un cazzo. Nel pubblico avranno carrttate di di… - ErasmusPlusINAP : Aperte le iscrizioni al nuovo MOOC Costruire una strategia digitale per la scuola. Esplora SELFIE e scopri come mi… - orizzontescuola : Inizio scuola, c’è ancora ansia da contagio: un docente su due ha paura di contrarre il covid in classe. La Dad non… - 1SE0LAR : come è possibile che sono passate solo due settimane dall’inizio della scuola lascio gli studi - DonBoscoPN : ?????????? ???????????????? Uno dei momenti di ritrovo prima dell'inizio della giornata di scuola ???? Tradizione e innovazione… -