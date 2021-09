Infortuni | cade da ponteggio in azienda nel Mantovano | grave operaio

(Di martedì 28 settembre 2021) Milano, 28 set. (Adnkronos) - Undi 46 anni è rimastomente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in un'alimentare a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. L'uomo, secondo quanto riferisce l'Areu, è precipitato da un, dall'altezza di circa tre metri e ha riportato diversi traumi, con ferite alla testa, al volto, al torace e alla schiena. il 46enne è stato portato in codice rosso all'ospedale di Cremona. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'Ats.

Milano, 28 set. (Adnkronos) - Un operaio di 46 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda alimentare a ...
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Grave infortunio sul lavoro questa mattina all'interno dello stabilimento della ditta Amica Chips di Castiglione delle ...