Influenza | Cricelli Simg | ' da medici famiglia già file per la vaccinazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo ormai gli affezionati del vaccino antle. I nostri pazienti tra 60-65 anni, che lo fanno da decenni, sono davvero pronti e disponibili a vaccinarsi. Noi abbiamo già le '' dei pazienti che telefonano per sapere quando arriveranno le dosi. E ci stiamo organizzando per somministrarle". Lo sottolinea Claudio, presidente della Società italiana dina generale e delle cure primarie (), intervenendo al webinar di Assosalute 'e Covid-19: tra varianti e variabili'. "Quest'anno - spiega - sono già state ordinate 18 o 19 milioni di dosi vaccini" anti-, "a differenza dello scorso anno quando non sono state consegnate in numero sufficiente. La ragione per cui noi dobbiamo vaccinare è che ...