Ineos Grenadier - La 4x4 anche in Italia: al via le prenotazioni, consegne nell'estate 2022 (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Grenadier, la 4x4 dura e pura realizzata dalla Ineos, sarà commercializzata a partire dal luglio prossimo. E, ora, si è alzato pure il velo sul prezzo, che dovrebbe partire da 60.500 euro (Iva inclusa, tasse e messa su strada escluse). Per la fuoristrada saranno previste l'omologazione M1, come vettura a cinque posti, e quella N1, come autocarro, che sarà offerto in versione a due o cinque posti. In un secondo tempo arriverà anche una variante pick-up e, in seguito, quella a passo lungo a sette posti. Insomma, nel giro di tre anni, la famiglia della off-road si amplierà di parecchio. A questo punto, nove mesi prima del lancio della Grenadier, restano solo alcuni dettagli da chiarire, relativi alla commercializzazione, alla rete di vendita e di assistenza. Lo facciamo con Stefano Gavioli, responsabile della ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 29 settembre 2021) La, la 4x4 dura e pura realizzata dalla, sarà commercializzata a partire dal luglio prossimo. E, ora, si è alzato pure il velo sul prezzo, che dovrebbe partire da 60.500 euro (Iva inclusa, tasse e messa su strada escluse). Per la fuoristrada saranno previste l'omologazione M1, come vettura a cinque posti, e quella N1, come autocarro, che sarà offerto in versione a due o cinque posti. In un secondo tempo arriveràuna variante pick-up e, in seguito, quella a passo lungo a sette posti. Insomma, nel giro di tre anni, la famiglia della off-road si amplierà di parecchio. A questo punto, nove mesi prima del lancio della, restano solo alcuni dettagli da chiarire, relativi alla commercializzazione, alla rete di vendita e di assistenza. Lo facciamo con Stefano Gavioli, responsabile della ...

