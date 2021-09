“Indagato dalla procura”. Fedez, guai giudiziari: “Quella drammatica vicenda personale…” (Di martedì 28 settembre 2021) Non c’è proprio pace per Fedez, coinvolto nuovamente in un episodio negativo. Ha già avuto problemi soprattutto con la canzone ‘Mille’, interpretata insieme ad Orietta Berti e Achille Lauro e diventata il tormentone dell’estate appena conclusa. Ora è uscita fuori un’altra notizia, che gli sta creando problemi di natura giudiziaria. Allo stato attuale è Indagato ed è stato accusato di un reato abbastanza pesante da parte di un uomo, balzato numerosi anni fa agli onori della cronaca nera. Soltanto pochi giorni fa il rapper milanese si è presentato alla sfilata, indossando delle scarpe con i tacchi alti. E un’utente ha commentato: “Gli uomini così li schifo. L’uomo deve essere maschio”. E Fedez ha risposto, senza troppi giri di parole: “Con affetto ma vai a cac….e”. Dunque, non si è assolutamente offeso di questo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Non c’è proprio pace per, coinvolto nuovamente in un episodio negativo. Ha già avuto problemi soprattutto con la canzone ‘Mille’, interpretata insieme ad Orietta Berti e Achille Lauro e diventata il tormentone dell’estate appena conclusa. Ora è uscita fuori un’altra notizia, che gli sta creando problemi di naturaa. Allo stato attuale èed è stato accusato di un reato abbastanza pesante da parte di un uomo, balzato numerosi anni fa agli onori della cronaca nera. Soltanto pochi giorni fa il rapper milanese si è presentato alla sfilata, indossando delle scarpe con i tacchi alti. E un’utente ha commentato: “Gli uomini così li schifo. L’uomo deve essere maschio”. Eha risposto, senza troppi giri di parole: “Con affetto ma vai a cac….e”. Dunque, non si è assolutamente offeso di questo ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora Luca Morisi indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. - Agenzia_Ansa : Luca Morisi, ideatore della campagna social della Lega guidata da Matteo Salvini, risulta indagato dalla Procura in… - fattoquotidiano : Vincenzo Onorato, patron dei traghetti Moby e Tirrenia, quest’ultima controllata dalla Compagnia italiana di naviga… - Marc852835993 : RT @ItalicaTestudo: Luca #Morisi, ex capo della comunicazione della #Lega di #Salvini, è indagato dalla Procura di Verona per cessione di #… - ValeMameli : RT @MarceVann: Amara, che ha rivelato l’esistenza della presunta loggia 'Ungheria' (già condannato per corruzione e tuttora in carcere), qu… -