(Di martedì 28 settembre 2021) Voci di corridoio e analisi social danno il candidato del Pd, Roberto, in crisi su. Ma si tratta di un veroo di una strategia?

Advertising

VeraNotizia : Incubo Pd a Roma su Gualtieri: 'Allarme rosso al Nazareno' Voci di corridoio e analisi social danno il candidato de… - vivinbaro : RT @cclatwe: @La_manina__ Situazione a Roma si fa seriamente preoccupante ( certezze di ieri iniziano a scricchiolare). Per cui dal Nazaren… - RomanistaSrq : RT @roberti01918030: Nicolò ricorda che gli striscioni i laziali li hanno sempre riservati ai grandi giocatori ai simboli di Roma. Ieri ti… - GoTotheJek : RT @roberti01918030: Nicolò ricorda che gli striscioni i laziali li hanno sempre riservati ai grandi giocatori ai simboli di Roma. Ieri ti… - CostanzaBattis1 : RT @cclatwe: @La_manina__ Situazione a Roma si fa seriamente preoccupante ( certezze di ieri iniziano a scricchiolare). Per cui dal Nazaren… -

Ultime Notizie dalla rete : Incubo Roma

ilGiornale.it

Poi ieri, con un altro tweet che potrebbe destare qualche preoccupazione dalle parti di Gualtieri: "Qui. Lo stesso uccellino dell'altro giorno mi dice che oggi al Nazareno suc'è allarme ......di un blocco che sta diventando più di un. Ma nessuno te lo dice. Isoradio 103,3, quella che senti in galleria, continua a fornire notizie sul GRA il grande raccordo anulare die sulla A8 ...Voci di corridoio e analisi social danno il candidato del Pd, Roberto Gualtieri, in crisi su Roma. Ma si tratta di un vero allarme o di una strategia?Voci di corridoio e analisi social danno il candidato del Pd, Roberto Gualtieri, in crisi su Roma. Ma si tratta di un vero allarme o di una strategia?