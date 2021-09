Incidenti sul lavoro, Campus Humanitas: due operai investiti e uccisi da una fuga di azoto (Di martedì 28 settembre 2021) E' successo nella sede del Campus di Pieve Emanuele. I lavoratori di una ditta esterna sono stati investiti dal gas poco prima di riepire un serbatoio Leggi su repubblica (Di martedì 28 settembre 2021) E' successo nella sede deldi Pieve Emanuele. I lavoratori di una ditta esterna sono statidal gas poco prima di riepire un serbatoio

