Incidente in moto da cross | Martina Lilla morta a 16 anni | si è schiantata contro il trattore del papà

Una ragazza di 16 anni, Martina Lilla, è morta dopo un gravissimo Incidente stradale ad Armeno, in provincia di Novara, lungo la provinciale 142. La giovane viaggiava su una moto da cross quando si è schiantata contro il trattore del papà.

