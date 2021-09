In Sound Mind è disponibile (Di martedì 28 settembre 2021) Nella giornata di oggi, Modus Games ha invitato delle vittime volontarie a immergersi nella psiche dei residenti di Milton Haven per scoprire la verità su ciò che è accaduto alla città. Tutto questo grazie al rilascio di In Sound Mind per PC (Steam, GOG ed Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series XS. La versione per Nintendo Switch sarà pubblicata in seguito. Il lancio di oggi è accompagnato da un nuovo trailer, in cui sono mostrate le prove che i giocatori dovranno affrontare se vorranno risolvere la miriade di enigmi e misteri che si annidano in ogni angolo In Sound Mind è un’esperienza horror psicologica in prima persona in cui il giocatore è posto davanti agli imprevedibili pericoli che si annidano nelle profondità dei ricordi. Creato dal team autore del leggendario mod Nightmare House 2, e ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 28 settembre 2021) Nella giornata di oggi, Modus Games ha invitato delle vittime volontarie a immergersi nella psiche dei residenti di Milton Haven per scoprire la verità su ciò che è accaduto alla città. Tutto questo grazie al rilascio di Inper PC (Steam, GOG ed Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series XS. La versione per Nintendo Switch sarà pubblicata in seguito. Il lancio di oggi è accompagnato da un nuovo trailer, in cui sono mostrate le prove che i giocatori dovranno affrontare se vorranno risolvere la miriade di enigmi e misteri che si annidano in ogni angolo Inè un’esperienza horror psicologica in prima persona in cui il giocatore è posto davanti agli imprevedibili pericoli che si annidano nelle profondità dei ricordi. Creato dal team autore del leggendario mod Nightmare House 2, e ...

