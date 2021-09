In Norvegia il Covid è finito (Di martedì 28 settembre 2021) Anche la Norvegia resetta tutte le restrizioni, lo ha annunciato la premier conservatrice uscente, Erna Solberg, ma l’Italia continua a cavalcare la linea del “massimo rigore”. In Norvegia si torna alla vita di sempre, locali notturni e ristoranti potranno tornare alla loro piena capacità, ha detto Solberg durante una conferenza stampa. Pochi giorni fa, il vicedirettore dell’Istituto norvegese di sanità pubblica (NIPH), Geir Bukholm, ha preannunciato la decisione sul tabloid norvegese VG, dichiarando che il coronavirus può essere trattato come un’influenza. “Ora siamo in una nuova fase in cui dobbiamo considerare il coronavirus come una delle numerose malattie respiratorie con variazioni stagionali”, ha detto Bukholm, aggiungendo: “Questo perché la stragrande maggioranza delle persone a rischio è protetta e dunque, sebbene l’infezione sia ancora in ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 28 settembre 2021) Anche laresetta tutte le restrizioni, lo ha annunciato la premier conservatrice uscente, Erna Solberg, ma l’Italia continua a cavalcare la linea del “massimo rigore”. Insi torna alla vita di sempre, locali notturni e ristoranti potranno tornare alla loro piena capacità, ha detto Solberg durante una conferenza stampa. Pochi giorni fa, il vicedirettore dell’Istituto norvegese di sanità pubblica (NIPH), Geir Bukholm, ha preannunciato la decisione sul tabloid norvegese VG, dichiarando che il coronavirus può essere trattato come un’influenza. “Ora siamo in una nuova fase in cui dobbiamo considerare il coronavirus come una delle numerose malattie respiratorie con variazioni stagionali”, ha detto Bukholm, aggiungendo: “Questo perché la stragrande maggioranza delle persone a rischio è protetta e dunque, sebbene l’infezione sia ancora in ...

Advertising

SkyTG24 : In Norvegia da oggi sarà possibile stringersi la mano, i locali notturni potranno riaprire e i ristoranti tornare a… - SkyTG24 : Covid, dopo 561 giorni la Norvegia torna alla normalità: abolite le ultime restrizioni - anto_galli4 : RT @byoblu: A partire da sabato scorso la Norvegia ha eliminato tutte le restrizioni per il contenimento del Covid. Le autorità norvegesi v… - Frances35601317 : RT @byoblu: A partire da sabato scorso la Norvegia ha eliminato tutte le restrizioni per il contenimento del Covid. Le autorità norvegesi v… - Genomalieno : RT @byoblu: A partire da sabato scorso la Norvegia ha eliminato tutte le restrizioni per il contenimento del Covid. Le autorità norvegesi v… -