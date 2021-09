In Libia ventitremila crimini finanziati dall' Italia

(Di martedì 28 settembre 2021)persone. Persone, non categorie 'sociali', non migranti, rifugiati, profughi. Persone. Esseri umani in fugae atrocità di guerre, pulizie etniche, disastri ambientali, povertà ...

Ventitremila persone. Persone, non categorie "sociali", non migranti, rifugiati, profughi. Persone. Esseri umani in fuga dalle atrocità di guerre, pulizie etniche, disastri ambientali, povertà assoluta. In soli otto mesi abbiamo visto più persone riportate in Libia dalla Guardia costiera libica di quante ne abbiamo mai viste prima. È un numero senza precedenti e mette in evidenza la situazione. Nonostante la situazione della Libia continui a essere fortemente instabile dal punto di vista politico e sociale, nonostante le gravi atrocità compiute dalla sedicente guardia costiera libica e la condizione...