In Germania gli alleati scaricano Laschet. "Tocca a Scholz". L'Unione in pezzi (Di martedì 28 settembre 2021) ?È Olaf Scholz ad avere le chance migliori per diventare cancelliere”. La spallata degli alleati bavaresi al leader della Cdu Armin Laschet arriva anche prima del previsto ed è direttamente il leader Markus Soeder a mettere in chiaro che l’Spd ha la precedenza per trattare per il prossimo governo tedesco con Verdi e Liberali. Aggiungendo anche gli auguri al vincitore: “È una questione di stile congratularsi con chi ha avuto più voti. Quindi, visto che non è ancora successo, tengo a fare espressamente io le congratulazioni a Scholz”. Un gesto in grado di minare ulteriormente l’autorevolezza del governatore della Vestfalia, che non ha ancora reso l’onore delle armi al vincitore. “Abbiamo subito una grave sconfitta e il risultato va rispettato”, l’ulteriore frecciata di Soeder, sottolineando con la voce l’ultima parola. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) ?È Olafad avere le chance migliori per diventare cancelliere”. La spallata deglibavaresi al leader della Cdu Arminarriva anche prima del previsto ed è direttamente il leader Markus Soeder a mettere in chiaro che l’Spd ha la precedenza per trattare per il prossimo governo tedesco con Verdi e Liberali. Aggiungendo anche gli auguri al vincitore: “È una questione di stile congratularsi con chi ha avuto più voti. Quindi, visto che non è ancora successo, tengo a fare espressamente io le congratulazioni a”. Un gesto in grado di minare ulteriormente l’autorevolezza del governatore della Vestfalia, che non ha ancora reso l’onore delle armi al vincitore. “Abbiamo subito una grave sconfitta e il risultato va rispettato”, l’ulteriore frecciata di Soeder, sottolineando con la voce l’ultima parola. ...

Advertising

christianrocca : In Germania ha prevalso la sinistra liberal, che non concede nulla al populismo, che collabora con gli avversari e… - sandrogozi : #Germania saranno due forze centrali e impegnate per modernizzare il paese ad essere decisive: Verdi e Liberali. Il… - Agenzia_Ansa : Elezioni in Germania, Scholz: 'Cdu e Csu devono andare all'opposizione. Gli elettori hanno espresso la loro volontà… - _baietto : Che dinosauro. Non gli passa proprio dall’anticamera del cervello che forse l’Inghilterra o la Germania sono divent… - Uldrim1 : @Jeremussolini @Looping_ @senseikira Certo che se c'è un rapporto, e spiacente ma la Francia oggi non ha più nulla… -