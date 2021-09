In Afghanistan le giudici donne rischiano ritorsioni da parte dei Talebani (Di martedì 28 settembre 2021) Il loro lavoro, soprattutto in questo ultimo decennio, è stato di fondamentale importanza per promuovere i diritti e per ribaltare in Afghanistan la supremazia degli uomini nei confronti delle donne. Adesso, queste donne, giudici coraggiose ,si rifugiano per sfuggire alla vendetta dei Talebani: a fare luce sulle condizioni di queste donne è stata la BBC, che ha raccolto le testimonianze di sei diverse giudici. (Photo by Daniel Berehulak/Getty Images)Le giudici afghane hanno svolto nell’ultimo ventennio un ruolo fondamentale per l’affermazione dei diritti nel Paese. Adesso però, queste stesse donne, con l’arrivo al potere dei Talebani rischiano di subire gravi ritorsioni. Sono più di ... Leggi su ck12 (Di martedì 28 settembre 2021) Il loro lavoro, soprattutto in questo ultimo decennio, è stato di fondamentale importanza per promuovere i diritti e per ribaltare inla supremazia degli uomini nei confronti delle. Adesso, questecoraggiose ,si rifugiano per sfuggire alla vendetta dei: a fare luce sulle condizioni di questeè stata la BBC, che ha raccolto le testimonianze di sei diverse. (Photo by Daniel Berehulak/Getty Images)Leafghane hanno svolto nell’ultimo ventennio un ruolo fondamentale per l’affermazione dei diritti nel Paese. Adesso però, queste stesse, con l’arrivo al potere deidi subire gravi. Sono più di ...

