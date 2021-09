Imparato risponde a Bargiggia: “Non è vero che il Napoli non paga gli stipendi. Gli azzurri sono una società virtuosa” (Di martedì 28 settembre 2021) Il Napoli non paga gli stipendi? la notizia lanciata da Paolo Bargiggia è stata prontamente smentita dal giornalista Gaetano Imparato. Imparato RIPONDE A Bargiggia SUGLI stipendi DEL Napoli Palo Bargiggia qualche giorno fa ha lanciato una notizia, secondo al quale il Napoli da tre mesi non paga gli stipendi ai calciatori: Gli azzurri da tre mesi non stanno prendendo stipendio, saranno pagati il 30 di questo mese per scadenza della Lega…“. Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Gaetano Imparato, ai microfoni di Radio Marte ha smentito la notizia. “De Laurentiis non paga gli ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 settembre 2021) Ilnongli? la notizia lanciata da Paoloè stata prontamente smentita dal giornalista GaetanoRIPONDE ASUGLIDELPaloqualche giorno fa ha lanciato una notizia, secondo al quale ilda tre mesi nongliai calciatori: Glida tre mesi non stanno prendendoo, sarannoti il 30 di questo mese per scadenza della Lega…“. Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Gaetano, ai microfoni di Radio Marte ha smentito la notizia. “De Laurentiis nongli ...

Advertising

napolipiucom : Imparato risponde a Bargiggia: 'Non è vero che il Napoli non paga gli stipendi. Gli azzurri sono una società virtuo… - rubbish79 : RT @parallelecinico: Nba chiede quale sia stata la star della Summer League. Lo chiede a @MarcoAMunno. Non a @wojespn. Ma proprio a @MarcoA… - Gioppio : RT @parallelecinico: Nba chiede quale sia stata la star della Summer League. Lo chiede a @MarcoAMunno. Non a @wojespn. Ma proprio a @MarcoA… - GruwFrequency : RT @parallelecinico: Nba chiede quale sia stata la star della Summer League. Lo chiede a @MarcoAMunno. Non a @wojespn. Ma proprio a @MarcoA… - MicheleAnderoz : RT @parallelecinico: Nba chiede quale sia stata la star della Summer League. Lo chiede a @MarcoAMunno. Non a @wojespn. Ma proprio a @MarcoA… -