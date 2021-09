Immigrati, gli italiani ne hanno meno paura. Ora li spaventa più il Covid (Di martedì 28 settembre 2021) Minacciati dal coronavirus, un potente nemico senza volto, gli italiani hanno perso (o, almeno, ridimensionato) la paura e la diffidenza nei confronti degli immigrati: lo dimostrano i risultati di un recente sondaggio di Demos. La percentuale di chi ritiene che gli immigrati costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza si è quasi dimezzata: dal 46% del 2017 al 27% di adesso. Oggi il 52% degli italiani vede di buon occhio l’accoglienza nei confronti dei profughi e dei migranti, e la domanda di respingimenti si è ridimensionata. Tanto che il «possibile arrivo di profughi in Italia» dall’Afghanistan conquistato dai talebani è l’ultima delle preoccupazioni espresse dagli italiani. Leggi su vanityfair (Di martedì 28 settembre 2021) Minacciati dal coronavirus, un potente nemico senza volto, gli italiani hanno perso (o, almeno, ridimensionato) la paura e la diffidenza nei confronti degli immigrati: lo dimostrano i risultati di un recente sondaggio di Demos. La percentuale di chi ritiene che gli immigrati costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza si è quasi dimezzata: dal 46% del 2017 al 27% di adesso. Oggi il 52% degli italiani vede di buon occhio l’accoglienza nei confronti dei profughi e dei migranti, e la domanda di respingimenti si è ridimensionata. Tanto che il «possibile arrivo di profughi in Italia» dall’Afghanistan conquistato dai talebani è l’ultima delle preoccupazioni espresse dagli italiani.

Advertising

LucaStanisci : RT @gualminielisa: #Morisi con la sua #bestia ha incitato gli istinti peggiori degli Italiani creando ad arte la sbornia sovranista degli u… - ruotebucate : RT @Idonotcombdolls: Persone più sfortunate in Italia: 3. I poveri 2. Gli immigrati 1. Vanessa Incontrada che deve ridere alle battute di S… - FabioBandera : RT @giuliaselvaggi2: Morisi non deve chiedere scusa per i fatti per i quali è indagato e rispetto ai quali rimane innocente finché una sent… - glorfindel73 : RT @giuliaselvaggi2: Morisi non deve chiedere scusa per i fatti per i quali è indagato e rispetto ai quali rimane innocente finché una sent… - maracedele : RT @giuliaselvaggi2: Morisi non deve chiedere scusa per i fatti per i quali è indagato e rispetto ai quali rimane innocente finché una sent… -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrati gli Combattere l'indifferenza per fermare l'aborto Parliamoci chiaro: se i vescovi e chi sta sopra a loro fa passare l'idea che per essere cattolici basta amare i poveri, gli immigrati, il pianeta (e magari limitarsi ad amarli a parole) e da ultimo ...

La guerra nascosta. L'Italia nella crociata contro la Russia sovietica ... ma anche di migliaia di lavoratori immigrati in Russia - soprattutto cinesi e coreani, ma vi sono ... Giliani ricostruisce effiacemente il contesto culturale e ideologico europeo su cui gli eventi ...

Immigrati, gli italiani ne hanno meno paura. Ora li spaventa più il Covid Vanity Fair Italia Poche case e affitti alle stelle, Berlino vuole l’arma dell’esproprio Sul tavolo della neoeletta prima sindaca, Franziska Giffey, il Sì al referendum contro i colossi dell’immobiliare. Il quesito referendario – intitolato “Espropriare Deutsche Wohnen & Co!” – è stato ap ...

Immigrati, gli italiani ne hanno meno paura. Ora li spaventa più il Covid La diffidenza nei confronti degli stranieri si è ridimensionata da quando il problema della pandemia è balzato «al centro» dei pensieri ...

Parliamoci chiaro: se i vescovi e chi sta sopra a loro fa passare l'idea che per essere cattolici basta amare i poveri,, il pianeta (e magari limitarsi ad amarli a parole) e da ultimo ...... ma anche di migliaia di lavoratoriin Russia - soprattutto cinesi e coreani, ma vi sono ... Giliani ricostruisce effiacemente il contesto culturale e ideologico europeo su cuieventi ...Sul tavolo della neoeletta prima sindaca, Franziska Giffey, il Sì al referendum contro i colossi dell’immobiliare. Il quesito referendario – intitolato “Espropriare Deutsche Wohnen & Co!” – è stato ap ...La diffidenza nei confronti degli stranieri si è ridimensionata da quando il problema della pandemia è balzato «al centro» dei pensieri ...