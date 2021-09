Il web marketing internazionale guiderà la ripresa del manifatturiero italiano (Di martedì 28 settembre 2021) La ripresa delle aziende B2B che esportano all’estero si baserà su due pilastri fondamentali del web marketing: la continua acquisizione di clienti in tutto il mondo e la fidelizzazione di questi ultimi. Vediamo insieme perché. Digitalizzare le campagne di acquisizione clienti Molte persone si sono trovate a conoscere e apprezzare tutti i vantaggi dell’esperienza online e non sono disposte ad abbandonare questa nuova abitudine anche nel futuro post-Covid: stando ai dati, il 72-83% dei consumatori intende portare avanti tali cambiamenti nella nuova normalità. Se già da diversi anni i clienti tendono a non contattare più direttamente l’azienda stessa, preferendo prima trovare informazioni online, la situazione attuale ha contribuito ulteriormente a rafforzare questa tendenza. Tutto un altro mondo, rispetto al passato. E nella futura generazione lo sarà ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 settembre 2021) Ladelle aziende B2B che esportano all’estero si baserà su due pilastri fondamentali del web: la continua acquisizione di clienti in tutto il mondo e la fidelizzazione di questi ultimi. Vediamo insieme perché. Digitalizzare le campagne di acquisizione clienti Molte persone si sono trovate a conoscere e apprezzare tutti i vantaggi dell’esperienza online e non sono disposte ad abbandonare questa nuova abitudine anche nel futuro post-Covid: stando ai dati, il 72-83% dei consumatori intende portare avanti tali cambiamenti nella nuova normalità. Se già da diversi anni i clienti tendono a non contattare più direttamente l’azienda stessa, preferendo prima trovare informazioni online, la situazione attuale ha contribuito ulteriormente a rafforzare questa tendenza. Tutto un altro mondo, rispetto al passato. E nella futura generazione lo sarà ...

Advertising

LotrekAgency : RT @Engage_Magazine: Michele Boriosi racconta Aboca City: la città digitale creata da @LotrekAgency per rispondere alle esigenze del pharma… - Engage_Magazine : Michele Boriosi racconta Aboca City: la città digitale creata da @LotrekAgency per rispondere alle esigenze del pha… - LotrekAgency : Abbiamo creato una città virtuale per @AbocaIT, uno strumento per migliorare i flussi aziendali e potenziare le per… - mazzualex : Questa puntata è offerta da Genially un tool per la creazione di contenuti come presentazioni, infografiche e guide… -