Il valore dell’italianità Filiera | lavoro e sostenibilità

(Di martedì 28 settembre 2021) Ladell’agroalimentare continua a rappresentare uno dei principali biglietti da visita del Sistema Italia in Europa e nel mondo. Non è certo un mistero che il prodotto alimentare italiano sia sinonimo di qualità e attenzione al processo di produzione, di rispetto delle materie prime e. Il problema è che la pandemia ha inferto un grave colpo al tessuto produttivo, determinando una perdita di risorse e ponendo l’industria intera di fronte a scelte difficili. Con il ritorno progressivo alla normalità sorgono dei quesiti: da dove ripartire? Su quali realtà conviene investire per una ripartenza vigorosa? Il comparto Food and Beverage rimane per l’Italia una colonna portante. Di qui l’evento di Formiche.net, il prossimo 7 ottobre, realizzato in collaborazione con Coca-Cola Italia nel corso del quale si ragionerà sull’obiettivo e lo ...