Il tribunale egiziano aggiorna il processo a Patrick Zaki al 7 dicembre: rischia 25 anni di carcere (Di martedì 28 settembre 2021) È stato aggiornato al 7 dicembre il processo che vede sul banco degli imputati Patrick Zaki, lo studente e ricercatore egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna detenuto da quasi 20 mesi. Quella che si è svolta oggi presso il tribunale per le emergenze e la sicurezza di al-Mansoura era la seconda udienza del processo a Zaki. Lo studente è accusato per gli articoli scritti per il sito libanese Daraj. rischia 25 anni di carcere. Il processo è stato aggiornato al 7 dicembre per "permettere ai legali dello studente di ottenere una copia" degli atti e preparare la difesa. E' quanto rendono noto fonti dell'Egyptian Initiative for ...

