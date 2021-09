Il tour europeo dei Maneskin nel 2022: i concerti di Loud Kids On Tour (Di martedì 28 settembre 2021) Sono state annunciate le date del Tour europeo dei Maneskin nel 2022. Hanno scalato le classifiche di tutto il continente con la loro musica e adesso si preparano a tornare sul palco in tutta Europa. Hanno già calcato i palchi dei principali festival europei ma per il 2022 hanno in programma il Loud Kids On Tour. La Tournée li porterà nelle principali città europee nei mesi di febbraio e marzo del prossimo anno, complici i 3,4 miliardi di ascolti in streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Victoria, Damiano, Thomas ed Ethan torneranno a infiammare il pubblico internazionale con un Tour di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Sono state annunciate le date deldeinel. Hanno scalato le classifiche di tutto il continente con la loro musica e adesso si preparano a tornare sul palco in tutta Europa. Hanno già calcato i palchi dei principali festival europei ma per ilhanno in programma ilOn. Lanée li porterà nelle principali città europee nei mesi di febbraio e marzo del prossimo anno, complici i 3,4 miliardi di ascolti in streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Victoria, Damiano, Thomas ed Ethan torneranno a infiammare il pubblico internazionale con undi ...

