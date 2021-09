(Di martedì 28 settembre 2021) É di poche ore fa la notizia diffusa dalle autorità olandesi che la notte del 23 settembre ad Eindhoven è stato sventato un complotto terrorista: una serie di attacchi multipli nella città della provincia del Brabante settentrionale. Al termine dell'operazione congiunta dell'Intelligence nazionale (AIVD) e della Polizia olandese sono stati arrestati nove uomini, tutti accusati di ‹‹prepararsi a commettere un atto terroristico e di essere addestrati a perpetrare il crimine››. Gli arresti sono il risultato di un'indagine avviata in estate basata su informazioni fornite dal Servizio di intelligence olandese (AIVD) e dalla Landelijke Recherche, il Servizio centrale di polizia incaricato di indagare su gravi crimini. Gli arrestati hanno tutti un passaporto olandese (tranne uno che è nato in Afghanistan), hanno un'età compresa tra i 18 e i 31 anni e sono simpatizzanti dello Stato ...

Advertising

glooit : Il terrorismo islamico all'attacco l'Europa leggi su Gloo - FBussoletti : #Siria, le #SDF smantellano un network logistico dello #StatoIslamico a #Raqqa. Catturati 3 comandanti #IS, già not… - lore944 : RT @Misurelli77: L'Italietta è quel paese dove: Il DC 9 di Ustica è caduto da solo La strage della stazione di Bologna è stata fatta dal… - infosferanews : RT @infosferanews: Terrore islamico e responsabilità italiane da ?@ofcs_report? . #geopolitica #terrorismo #islam #Isis - infosferanews : Terrore islamico e responsabilità italiane da ?@ofcs_report? . #geopolitica #terrorismo #islam #Isis -

Ultime Notizie dalla rete : terrorismo islamico

Panorama

... le forze speciali di Parigi "hanno fallito" nella lotta al, poiché i militanti sono ... come ha anche confermato Lavrov, è la lotta ai gruppi armati di al - Qaeda e dello Stato. Nel ...... che segue i movimenti finanziari di gruppi come Al Qaeda e Statoattraverso i blockchains.da parte dei jihadisti è il "fenomeno recente più significativo e pericoloso delglobale"...Il Ministro degli Affari esteri francese ha esplicitamente confermato che il Mali si è rivolto proprio alla compagnia mercenaria Wagner ...La cancelliera costretta a restare in carica per alcuni mesi. Poi in auto il "coast to coast" con le canzoni di Springsteen ...