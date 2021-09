Il terribile lutto di Marco Liorni: il dramma raccontato sui social (FOTO) (Di martedì 28 settembre 2021) Il celebre conduttore Marco Liorni ha voluto concedersi un ultimo saluto verso una grande personalità del mondo giornalistico, scomparsa da poco. Marco Liorni (Instagram)Recentemente il mondo del giornalismo ha subito una grave perdita. Una perdita che non ha lasciato indifferenti nessuno e che per molti è stato un durissimo colpo. Ci riferiamo alla storica giornalista del Messaggero: Marida Lombardo Pijola. Non solo giornalista ma anche scrittrice che purtroppo non ha potuto nulla contro la sua malattia. Dopo la notizia, tantissimi colleghi e amici hanno voluto lasciare un ultimo messaggio. Non poteva essere altrimenti per una grande penna di questi tempi. Uno di questi è stato il conduttore e autore Marco Liorni con un post davvero molto sentito e che spiega molto ... Leggi su chenews (Di martedì 28 settembre 2021) Il celebre conduttoreha voluto concedersi un ultimo saluto verso una grande personalità del mondo giornalistico, scomparsa da poco.(Instagram)Recentemente il mondo del giornalismo ha subito una grave perdita. Una perdita che non ha lasciato indifferenti nessuno e che per molti è stato un durissimo colpo. Ci riferiamo alla storica giornalista del Messaggero: Marida Lombardo Pijola. Non solo giornalista ma anche scrittrice che purtroppo non ha potuto nulla contro la sua malattia. Dopo la notizia, tantissimi colleghi e amici hanno voluto lasciare un ultimo messaggio. Non poteva essere altrimenti per una grande penna di questi tempi. Uno di questi è stato il conduttore e autorecon un post davvero molto sentito e che spiega molto ...

