Il tempo ed il lavoro delle donne (Di martedì 28 settembre 2021) Un esempio concreto di agricoltura sociale che si candida a diventare buona prassi riconosciuta dall’Unione Europea. L’accordo territoriale di genere “Organizzare il tempo di lavoro delle donne” – promosso da Coldiretti Salerno nell’ambito del Por Campania – fa scuola in tutta Europa grazie ad un sistema integrato di azioni per l’occupabilità femminile nel settore agricolo e nei servizi di cura socio-educativi per l’infanzia. Presentati i dati conclusivi di un progetto che ha visto l’erogazione di voucher da spendere in servizi offerti per la prima volta in aziende agricole: sono stati erogati quasi tremila voucher a sostegno di oltre cento donne impegnate in ambito agricolo, per bambini da 0 a 36 mesi in due strutture nido a Contursi Terme e per bambini da 3- 12 anni per l’Agriasilo “Azienda agricola ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 28 settembre 2021) Un esempio concreto di agricoltura sociale che si candida a diventare buona prassi riconosciuta dall’Unione Europea. L’accordo territoriale di genere “Organizzare ildi” – promosso da Coldiretti Salerno nell’ambito del Por Campania – fa scuola in tutta Europa grazie ad un sistema integrato di azioni per l’occupabilità femminile nel settore agricolo e nei servizi di cura socio-educativi per l’infanzia. Presentati i dati conclusivi di un progetto che ha visto l’erogazione di voucher da spendere in servizi offerti per la prima volta in aziende agricole: sono stati erogati quasi tremila voucher a sostegno di oltre centoimpegnate in ambito agricolo, per bambini da 0 a 36 mesi in due strutture nido a Contursi Terme e per bambini da 3- 12 anni per l’Agriasilo “Azienda agricola ...

Ultime Notizie dalla rete : tempo lavoro Bonus docenti 2021: ecco come sfruttare i 500 euro! Questi ultimi non possiedono un contratto di lavoro a tempo indeterminato e proprio per questo sono esclusi dalla lista dei beneficiari del bonus . A tal proposito, sono state avviate numerose cause ...

Siemens e Zscaler per soluzioni di sicurezza OT/IT ...alle applicazioni Operational Technology (OT) nella rete di produzione dal proprio posto di lavoro, ...continuare a soddisfare i requisiti di produzione in termini di disponibilità funzionalità in tempo ...

Mazzarri e lo staff tecnico non perdono tempo: subito al lavoro con testa al Venezia Calcio Casteddu "Stesso lavoro con meno tutele" Dure critiche per l'indotto Alia "Stipendi più bassi e minori tutele". Sono le condizioni lavorative applicate da alcune aziende che hanno vinto gli appalti di Alia per i servizi di raccolta rifiuti e di spazzamento delle strade. A d ...

Reddito di cittadinanza: ecco svelate le truffe per averlo! Lo Stato si sta mobilitando sempre di più per portare alla luce i furbetti del reddito di cittadinanza. Un problema che rischia di comprometterne l'efficacia.

