Il sindaco di Sapri blinda la scultura sessista della Spigolatrice | ecco le altre statue coperte o rimosse

(Di martedì 28 settembre 2021) Non sarà spostata dal lungomare la figura realizzata da Emanuele Stifano. Da Mary Wollstonecraft a Manuela Arcuri, tutte le opere al centro delle polemiche per nudità o cattivo gusto. La scelta diversa fatta a Milano da Giuseppe Bergomi per il primo monumento a una donna. E gli...

Così Antonio Gentile ,di(Salerno), difende la statua della " Spigolatrice di'. La statua è ispirata alla poesia risorgimentale di Luigi Mercantini. La protagonista è una ...Ildi , Antonio Gentile , ammette di essere stato 'travolto' dalle polemiche ma le respinge tutte, una ad una, al mittente. Senza mezzi termini. E, alla ex senatrice che lo critica, Manuela ...Sotto accusa la statua della Spigolatrice di Sapri perché simbolo della sessualizzazione del corpo della donna. Cirinnà: 'Sia rimossa!' ...La statua della Spigolatrice di Sapri non è un’esaltazione del corpo femminile e non può essere classificata come sessista ...