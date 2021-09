Il sì di Berlino all’esproprio immobiliare può fare da apripista per tante città europee (Di martedì 28 settembre 2021) di Francesca Conti Nonostante gli incerti pronostici della vigilia, i berlinesi hanno votato a favore dell’esproprio di 200mila alloggi di grandi società immobiliari. Il referendum, che inizialmente aveva raccolto il numero minimo di firme per essere ammesso, non sembrava allarmare molto questi giganti del mattone. Più preoccupati invece erano i due principali partiti tedeschi: la Cdu, profondamente contraria a qualsiasi ipotesi di esproprio, e la Spd piuttosto in imbarazzo al riguardo. Ora sarà il Senato di Berlino a prendere una decisione perché il voto espresso dai berlinesi con una maggioranza del 56,4% rappresenta una volontà politica che, per quanto forte, non è vincolante. Ma potrà la politica tedesca ignorare un voto popolare espresso con tanta chiarezza, un segnale politico tanto potente? Nel 2019 era già accaduto che il Consiglio comunale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) di Francesca Conti Nonosgli incerti pronostici della vigilia, i berlinesi hanno votato a favore dell’esproprio di 200mila alloggi di grandi società immobiliari. Il referendum, che inizialmente aveva raccolto il numero minimo di firme per essere ammesso, non sembrava allarmare molto questi giganti del mattone. Più preoccupati invece erano i due principali partiti tedeschi: la Cdu, profondamente contraria a qualsiasi ipotesi di esproprio, e la Spd piuttosto in imbarazzo al riguardo. Ora sarà il Senato dia prendere una decisione perché il voto espresso dai berlinesi con una maggioranza del 56,4% rappresenta una volontà politica che, per quanto forte, non è vincolante. Ma potrà la politica tedesca ignorare un voto popolare espresso con tanta chiarezza, un segnale politico tanto potente? Nel 2019 era già accaduto che il Consiglio comunale ...

Advertising

surianof : Il sì di Berlino all'esproprio immobiliare può fare da apripista per tante città europee - Il Fatto Quotidiano - EnzaAltieri : RT @ilmanifesto: SOLUZIONE SCHOLZ #ilmanifesto #laprima del 28 settembre 2021 Il socialdemocratico Scholz, forte del 25,7%, apre le trat… - Tonibatu1 : BERLINO: REFERENDUM, SI ALL’ESPROPRIO DI ABITAZIONI DI PROPRIETA’ DI GRANDI GRUPPI IMMOBILIARI PER FARNE CASE POPOL… - alex13609111 : RT @martafana: A #Berlino hanno votato sì all'esproprio delle proprietà dei grandi gruppi immobiliari come Italia Viva chiedeva da tempo. #… - cristigalas : RT @elenatebano: Ops... torna l'esproprio proletario A Berlino ha vinto il 'sì' al referendum per l'esproprio delle case delle società imm… -