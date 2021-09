Il ruggito della cancel culture

(Di martedì 28 settembre 2021) Un enorme leone che pare quelloMetro Goldwyn Mayer tiene in bocca una testa piccola piccola di un povero cristo. L’ultima fatica di Francesco Vezzoli è fuoriscala e drammatica/pop. A Firenze, dal 2 ottobre, ecco “Francesco Vezzoli in Florence”, a cura di Cristiana Perrella e Sergio Risaliti. Il progetto – presentato dal Museo Novecento di Firenze e dal Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato – mette in dialogo arte contemporanea e patrimonio storico-artisticocittà. Dunque l’artista bresciano-internazionale ci mette “l’opera più grande che abbia mai realizzato: questo leone di cinque metri disneyano che pare un incrocio tra Gardaland e il Vittoriale, con una curiosissima posa antropomorfa, un leone in piedi con in bocca una testina originale del II secolo dopo Cristo di un senatore romano. Ai piedi del leone c’è la toga, ...

Advertising

ToasterPoe : RT @FleurDuMalBlog: “Nel ruggito della spiaggia scossa dalle onde” di Edgar Allan Poe, antologia curata da Mauro Cotone. A cura di Alessia … - PAOLO30158591 : @DiegoFusaro IL RUGGITO DELLA LEONESSA IMBARAZZA LE CAPRE PARLAMENTARI ??????? - FleurDuMalBlog : “Nel ruggito della spiaggia scossa dalle onde” di Edgar Allan Poe, antologia curata da Mauro Cotone. A cura di Ales… - PAOLO30158591 : @dottorbarbieri @Lunadargento5 LE CAPRE HANNO PAURA QUANDO SENTONO IL RUGGITO DELLA LEONESSA.#ioStoConSchiliro - Lunadargento5 : RT @PAOLO30158591: @dottorbarbieri @Lunadargento5 LE CAPRE HANNO PAURA QUANDO SENTONO IL RUGGITO DELLA LEONESSA. #ioStoConSchiliro -

Ultime Notizie dalla rete : ruggito della

Il Foglio

Da lontano si ode però il '' dei partiticoalizione. Tutti - non solo la Lega , ma anche Pd e M5S - sono inquieti , disorientati, pur se per cause diverse, e alla ricerca di un nuovo ...Per loro, il sibilo di un'auto a elettroni è affascinante quanto ildi un V8. I tempi cambiano '. Recentemente, Block ha potuto guidare alcune vetture simbolostoria dei quattro anelli, ...Colloquio con Francesco Vezzoli, che a Firenze ha allestito una mostra per riflettere su antico e moderno, l’America, i diritti e noi, RuPaul e Zan ...A San Siro il tecnico, che sta per festeggiare 10 anni sulla panchina dell’Atletico, perse la Champions contro il Real. È in un momentaccio e, da animo interista, ritrova anche il Milan ...