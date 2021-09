Il rugby campano in campo per la campagna vaccinale VIDEO

(Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – Il Comitato Regionale Campania e la Federazione Italianascendono innella battaglia contro il Covid-19 mobilitando tutta la comunità ovale a livello nazionale e regionale. È online lo spot di sensibilizzazione che raccoglie messaggi provenienti da tutta Italia: tra i testimonial delclip c’è anche Laura Petrosino, giovane atleta della seniores dell’Amatori Torre del Greco che milita in Serie A. Dal Presidente Federale Marzio Innocenti al piccolo rugbista degli Hammersbasso Salvatore di Criscio, passando per il capitano degli Azzurri Luca Bigi ed il capitano di Italdonne Manuela Furlan: dalle voci dei protagonisti dello spot emerge un appello collettivo con tanti accenti per invitare l’intero movimento a fare la propria parte spingendo l’acceleratore a ...

