Il romanista Zaniolo graziato per il gestaccio rivolto ai tifosi laziali alla fine del derby: per lui niente squalifica, multa da 10mila euro (Di martedì 28 settembre 2021) La Roma perde il derby e Nicolò Zaniolo non la prende benissimo. Uscendo dal campo il giovanissimo calciatore romanista ha risposto con un gestaccio agli sfottò dei tifosi biancocelesti, rivolgendosi al pubblico avversario portandosi vistosamente la mano all'altezza dei genitali. Zaniolo ha rischiato la squalifica, ma alla fine il giudice sportivo gli ha comminato una sanzione da 10mila euro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

durlindana69 : Torno a lavoro incrocio collega romanista lo saluto con Pedro, Pedro PÈ lui mi fa: la smetti e ti saluto con un cia… - calcioepepe : @stelaud @Romanista24 Ho chiesto apposta perchè questi tiri, di cui otto nello specchio, io da romanista non li ric… - jhonquipresente : Ogni persona non romanista che conosco odia Zaniolo. Diversi romanisti che conosco adorano il giocatore ma mal sopp… - sportli26181512 : Giudice sportivo: 10mila euro di ammenda a Zaniolo per il gestaccio post derby: Giudice sportivo: 10mila euro di am… - psbrdx : Zaniolo con la cresta bionda, questo vuole la gente romanista -