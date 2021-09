Il ritorno di Greta. L’attivista svedese interviene a Milano per Youth4Climate. “Vogliamo un futuro sicuro e una giustizia climatica. I leader non ci ascoltano” (Di martedì 28 settembre 2021) “Noi Vogliamo un futuro sicuro e una giustizia climatica. Vogliamo una giustizia climatica e la Vogliamo ora”. Così Greta Thunberg nel corso dell’apertura al Mico di Milano della Youth4Climate, la conferenza dei giovani sul clima organizzata dal governo italiano come evento introduttivo alla Pre-Cop26 che vede quattrocento giovani discutere della crisi climatica. “I nostri leader – ha detto Greto – difettano d’azione ma intenzionale e questo è un tradimento di tutte le generazioni presenti e future. Non possono asserire che ci stanno provando perché è chiaro che non lo fanno. Fanno finta che ascoltano noi giovani ma non è vero, è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 settembre 2021) “Noiune unaunae laora”. CosìThunberg nel corso dell’apertura al Mico didella, la conferenza dei giovani sul clima organizzata dal governo italiano come evento introduttivo alla Pre-Cop26 che vede quattrocento giovani discutere della crisi. “I nostri– ha detto Greto – difettano d’azione ma intenzionale e questo è un tradimento di tutte le generazioni presenti e future. Non possono asserire che ci stanno provando perché è chiaro che non lo fanno. Fanno finta chenoi giovani ma non è vero, è ...

