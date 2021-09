Il rettore di Kabul vieta l' università alle donne

(Di martedì 28 settembre 2021) "Finché un vero ambiente islamico non sarà garantito per tutti,non sarà permesso di venire all'o di lavorarci. Islam first". Lo scrive sul suo account Twitter il nuovo...

Lo scrive sul suo account Twitter il nuovodell'ateneo di, nominato dai talebani, Mohammad Ashraf Ghairat. Nel post fa riferimento al noto slogan di Donald Trump, evocato anche in un ...E' quanto scrive su Twitter Mohammad Ashraf Ghairat, nominato dai Talebani come "" dellaUniversity , l'ateneo della capitale afghana protagonista il 15 agosto scorso della resa al ..."Finché un vero ambiente islamico non sarà garantito per tutti, alle donne non sarà permesso di venire all'università o di lavorarci. Islam first". (ANSA) ...Dopo vent'anni di libertà, le donne afghane dovranno restare a casa in attesa di "un vero ambiente islamico". A dirlo è il rettore dell’università di Kabul.