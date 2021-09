Il pupillo di Mourinho si fa male: tegola di due mesi per il club (Di martedì 28 settembre 2021) Il pupillo di José Mourinho è costretto a dare forfait: sarà fermo ai box per i prossimi due mesi, che tegola per il club Nel corso dell’ultimo Europeo è stato uno degli alfieri e dei trascinatori della sua Svizzera. Adesso, dopo un avvio di stagione complicato, sarà costretto ad un lungo stop fuori dal rettangolo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 settembre 2021) Ildi Joséè costretto a dare forfait: sarà fermo ai box per i prossimi due, cheper ilNel corso dell’ultimo Europeo è stato uno degli alfieri e dei trascinatori della sua Svizzera. Adesso, dopo un avvio di stagione complicato, sarà costretto ad un lungo stop fuori dal rettangolo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

