Il presidente Di Maria dà il benvenuto alla “Via Francigena Road to Rome 2021?

Il presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria, davanti all'Arco di Traiano di Benevento ha dato il benvenuto ed il saluto del Sannio ai partecipanti alla "Via Francigena. Road to Rome 2021", promossa dalla Associazione Europea delle Vie Francigene in occasione del ventennale di fondazione. Partiti, secondo la tradizione, da Canterbury in Inghilterra il 15 giugno i Camminatori lungo questo imponente percorso di 3.200 chilometri con meta finale, il prossimo 18 ottobre, in "finibus terrae" a Santa Maria di Leuca, hanno dunque fatto tappa nel capoluogo del Sannio ai piedi dell'insigne monumento di epoca imperiale romana, nodo strategico di collegamento verso la Puglia.

