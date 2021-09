Il nuovo Ostello Farnese a Caprarola | energia under35 a sostegno del turismo nella Regione Lazio

(Di martedì 28 settembre 2021) Grazie al programma GenerAzioniGiovani.it promosso dalla, le ex scuderie di Palazzoil 20 Settembre sono tornate a nuova vita aprendo le loro porte al pubblico per ospitare i giovani dele non solo. ...

'L'inaugurazione di Ostello Farnese non è solo riqualificazione e riuso del patrimonio pubblico - ha detto Lorenzo Sciarretta delegato alle Politiche Giovanili del Presidente della Regione Lazio - ma ...