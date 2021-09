Il Nastro Rosa «incompleto» della Campagna AIRC segna l’urgenza di nuove cure per il cancro al seno

(Di martedì 28 settembre 2021) È vero, i progressi della ricerca per la diagnosi e la cura del cancro al seno hanno portato oggi fino all’87% la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. Eppure questa malattia continua a colpire circa 55.000 donne in Italia ogni anno, una su otto nell’arco della vita, confermandosi come il tumore più diffuso nel genere femminile.

... due bellissime ragazze marsicane fotografate da Antonio Oddi che hanno messo a disposizione la loro immagine a supporto della campagna di sensibilizzazione "" per la prevenzione e ...L'esibizione, che si potrà seguire dal sito dedicato del Wired Next Fest, prevede un biglietto di accesso online e parte del ricavato sarà devoluto alla campagnadi AIRC per contribuire a ...Simbolo: un nastro rosa incompleto, a rappresentare l’urgenza di trovare nuove cure per le donne colpite dalle forme più aggressive della malattia È vero, i progressi della ricerca per la diagnosi e ...Torna l’annuale appuntamento con ’Lilt for Women-Campagna nastro rosa’, promosso dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt): l’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza della prevenzione ...