Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che istituisce corridoi turistici Covid-free per mete turistiche extra UE (Di martedì 28 settembre 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che istituisce in via sperimentale, e con precisi protocolli di sicurezza, dei “corridoi turistici Covid-free” per mete fuori dall’Unione Europea. Le mete coinvolte sono sei: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychlles, Repubblica Dominicana Leggi su ilpost (Di martedì 28 settembre 2021) Ilhachein via sperimentale, e con precisi protocolli di sicurezza, dei “” perfuori dall’Unione Europea. Lecoinvolte sono sei: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychlles, Repubblica Dominicana

Advertising

_Nico_Piro_ : #27settembre #Afganistan da oggi sarà sempre più raro vedere scene del genere, il ministro alla difesa ha vietato c… - SusannaCeccardi : La Procura rinuncia a fare ricorso ed ora la sentenza è definitiva: il fatto non sussiste! Care Ong, cara sinistra,… - ItalianNavy : ??Nella base navale di #LaSpezia al via il @Seafuture2021 ! Il Ministro della Difesa, on. @guerini_lorenzo , accompa… - il_piccolo : Parere favorevole alla Via dal ministro della Transizione ecologica Cingolani di concerto con quello alla Cultura F… - Carlo_A_Macc : RT @SionRomina: Ex Ministro della Giustizia Roberto Castelli: 'Io vittima del vaccino. Sono un morto che cammina'!!! ??????????????O svegliatevi!… -