Il Milan perde al 97? contro l’Atletico Madrid | i tifosi rossoneri furibondi contro l’arbitro Cakir

(Di martedì 28 settembre 2021) Ilha perso 2-1gli spagnoli del(reti di Leao al 20?, Griezmann all’84’e Suarez su rigore al 97?) ma ha dovuto giocare più di un’ora in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Kessiè al 29? che di fatto ha cambiato completamente l’inerzia dell’inche alla fine ha visto la squadra di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere-Atletico: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Chelsea-Atletico: probabili formazioni, quote e pronostico Dove vedere Atletico-Porto, streaming gratis e diretta tv Champions League La Dynamo Kiev ai gironi ...

Advertising

parrocchetto : ma milan che perde e inter che pareggia sburo totale, questa è stata la mia notte magica - CalcioNapoli24 : - carloleccardi : Ho visto la partita su Sky... Ma su mediaset fanno ancora i funerali quando perde il Milan? #MilanAtleticoMadrid - Raffaele26Galdi : @CucchiRiccardo Si continua a insistere su kessie un giocatore lento e inutile. Con lui il Milan perde il suo gioco di attacco - guidoducaconte : Il Milan perde con l’Atletico più scarso degli ultimi 20 anni. #MilanAtleticoMadrid -

Ultime Notizie dalla rete : Milan perde

Calciomercato.com

Il1 - 2 contro l'Atletico Madrid nella seconda giornata nel girone B della Champions League 2021/22 e rimane a zero punti compromettendo le proprie speranze di qualificazione alla fase ad ...MILANO - Il2 - 1 con l' Atletico Madrid dopo aver assaporato per 83' i primi tre punti nel girone: al ritorno a San Siro in Champions League dopo sette anni i rossoneri, in dieci dal 28' per l' ...Il Milan perde 1-2 contro l'Atletico Madrid nella seconda giornata nel girone B della Champions League 2021/22 e rimane a zero punti compromettendo le proprie speranze di qualificazione alla fase ad ...MILANO (ITALPRESS) - Il Milan perde 2-1 contro l'Atletico Madrid nella seconda giornata nel girone B della Champions League e rimane a zero punti compromet ...