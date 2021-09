Il Lazio è tra le Regioni Ue con il maggiore aumento di telelavoro (Di martedì 28 settembre 2021) BRUXELLES - Il Lazio è tra le Regioni delle capitali europee dove il telelavoro ha visto il più grande balzo in avanti nell'anno della pandemia. Con un aumento annuale di 13 punti percentuali nella ... Leggi su leggo (Di martedì 28 settembre 2021) BRUXELLES - Ilè tra ledelle capitali europee dove ilha visto il più grande balzo in avanti nell'anno della pandemia. Con unannuale di 13 punti percentuali nella ...

Advertising

OptaPaolo : 3 - #Pedro è il 3° giocatore nella storia a segnare in un derby tra Roma e Lazio in Serie A con entrambe le maglie,… - MediasetTgcom24 : Famiglia di cinghiali passeggia a Roma tra le auto: foto fanno giro dei social #21settembre - Lunanotizie : ?? Nel Lazio il tasso di copertura vaccinale è tra i più alti d’Europa ?? Leggi qui - LuceverdeRadio : ??? #autostrade #incidente - A24 Roma-Teramo ?????? Coda tra Tivoli e Castel Madama > Teramo #Luceverde #Lazio - kehaifattoxRoma : #Roma paga il prezzo di un conflitto politico-istituzionale pesantissimo tra Comune e Regione Lazio. Non dovrebbe e… -