Il governo ha deciso di candidare Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030 (Di martedì 28 settembre 2021) Lo ha annunciato Draghi in una lettera ai candidati sindaco della capitale parlando di una grande opportunità di sviluppo per la città. Due al momento le avversarie: Mosca e la sudcoreana Busan Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 settembre 2021) Lo ha annunciato Draghi in una lettera ai candidati sindaco della capitale parlando di una grande opportunità di sviluppo per la città. Due al momento le avversarie: Mosca e la sudcoreana Busan

Advertising

Piero_Strada : RT @verd44766903: Una grande vittoria. Ma @EnricoLetta non ci stracceremo le mutande perché il governo ha deciso di rispettare la costituzi… - acino2020 : RT @verd44766903: Una grande vittoria. Ma @EnricoLetta non ci stracceremo le mutande perché il governo ha deciso di rispettare la costituzi… - mattegeo : RT @verd44766903: Una grande vittoria. Ma @EnricoLetta non ci stracceremo le mutande perché il governo ha deciso di rispettare la costituzi… - verd44766903 : Una grande vittoria. Ma @EnricoLetta non ci stracceremo le mutande perché il governo ha deciso di rispettare la cos… - GianfrancoVizz1 : Il governo svedese ha deciso di non introdurre passaporti vaccinali nazionali. Anche l'allentamento delle restrizio… -