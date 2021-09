Il governo ha deciso di candidare Roma ad ospitare l' Esposizione universale del 2030

Advertising

fisicoperaria : @ferrix88 @92Fisico Però quella è una colpa della politica. Vedi cosa sta succedendo con la questione capienza stad… - Fiorellissimo : @Ire_Lica 'I cinquestelle sono complici di questi orrori, di un governo profondamente fascista che discrimina gli e… - Fiorellissimo : @Marco_dreams 'I cinquestelle sono complici di questi orrori, di un governo profondamente fascista che discrimina g… - Fiorellissimo : @LoopandLo 'I cinquestelle sono complici di questi orrori, di un governo profondamente fascista che discrimina gli… - Fiorellissimo : @faberpiredda 'I cinquestelle sono complici di questi orrori, di un governo profondamente fascista che discrimina g… -

Ultime Notizie dalla rete : governo deciso

TGCOM

Il sistema risulta perfettamente operativo e lo slittamento è statoin via cautelativa per ... Il contributo a fondo perduto, voluto dalMusumeci, è pari al 70% per la prima tipologia di ...Ecco le date Per pensione Inps ex Inpdap Ottobre 2021 Poste ed Inps hannodi anticipare il ... Ma i soldi stanziati dalper questa operazione, come ricordato da laleggepertutti.it , non ...I migranti sono le vittime della partita tra Bruxelles e il regime di Lukashenko: "Trattamento disumano, alcuni non stanno in piedi perché debilitati" [Leggi] ...Finanziati con oltre 550mila euro i lavori per riportare all’antico splendore il Palazzo di Città di Licata, in provincia di Agrigento. Lo ha deciso il governo regionale nell’ultima seduta di Giunta, ...