Il “governo dei migliori” fa scattare l’aumento delle bollette: elettricità +29,8%, gas +14,4% (Di martedì 28 settembre 2021) È questa la svolta voluta dal “governo dei migliori”? Transizione ecologica a spese degli italiani. Riforma del catasto a spese degli italiani? Per ora la riforma del catasto è un’ipotesi mentre la stangata sulle l quarto trimestre la bolletta dell’elettricità aumenterà del 29,8% per la famiglia tipo in tutela e quella del gas del 14,4%. A renderlo noto è l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, comunicando gli aumenti che scattano a partire dal 1° ottobre. “La straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell’elettricità e di oltre il 30% di quella del gas”. In base alle stime di Arera per l’elettricità nel 2021 la ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 28 settembre 2021) È questa la svolta voluta dal “dei”? Transizione ecologica a spese degli italiani. Riforma del catasto a spese degli italiani? Per ora la riforma del catasto è un’ipotesi mentre la stangata sulle l quarto trimestre la bolletta dell’aumenterà del 29,8% per la famiglia tipo in tutela e quella del gas del 14,4%. A renderlo noto è l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, comunicando gli aumenti che scattano a partire dal 1° ottobre. “La straordinaria dinamica dei prezzimaterie prime verso i massimi storici e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell’e di oltre il 30% di quella del gas”. In base alle stime di Arera per l’nel 2021 la ...

