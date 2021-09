Il Governo candiderà Roma ad ospitare Expo 2030. La Raggi incassa un’altra vittoria: “Ora dobbiamo fare squadra per battere Mosca e Busan” (Di martedì 28 settembre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha comunicato ai candidati a sindaco di Roma che il Governo candiderà la Capitale ad ospitare l’Esposizione Universale del 2030. “Si tratta senz’altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città”, scrive il premier ringraziando i candidati “per la dimostrazione di unità a favore della nostra Capitale”. “Roma è ufficialmente candidata ad ospitare l’Expo del 2030. Si tratta di uno dei più importanti eventi internazionali, un evento in grado di attrarre investimenti, proporre al mondo grandi progetti di innovazione e di rilanciare il lavoro e l’economia di tutta l’Italia” commenta con un post su Facebook la sindaca Virginia Raggi, che molto aveva puntato su ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 settembre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha comunicato ai candidati a sindaco diche illa Capitale adl’Esposizione Universale del. “Si tratta senz’altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città”, scrive il premier ringraziando i candidati “per la dimostrazione di unità a favore della nostra Capitale”. “è ufficialmente candidata adl’del. Si tratta di uno dei più importanti eventi internazionali, un evento in grado di attrarre investimenti, proporre al mondo grandi progetti di innovazione e di rilanciare il lavoro e l’economia di tutta l’Italia” commenta con un post su Facebook la sindaca Virginia, che molto aveva puntato su ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Governo candiderà @Roma ad ospitare l’ #EXPO2030. “Una grande opportunità per lo sviluppo della città” ha detto… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'Il governo candiderà Roma per Expo 2030. Il premier invia una lettera ai candidati alle amministrative nel… - RaiNews : Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha comunicato che il governo candiderà Roma Capitale ad ospitare l'Espo… - Ossmeteobargone : RT @RaiNews: Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha comunicato che il governo candiderà Roma Capitale ad ospitare l'Esposizione Uni… - SpeculaThor : RT @LorenzoCast89: Il governo candiderà Roma per l’Expo 2030. Draghi in versione Richelieu ha trovato il modo per commissariare l’ingoverna… -