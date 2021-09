Il Governo candida Roma per Expo 2030, Draghi “Grande opportunità” (Di martedì 28 settembre 2021) Roma (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha comunicato che il Governo candiderà Roma Capitale ad ospitare l’Esposizione Universale del 2030, in una lettera inviata ai candidati a sindaco di Roma Capitale.“Si tratta senz’altro di una Grande opportunità per lo sviluppo della città”, scrive il presidente Draghi nella sua lettera, ringraziando i candidati “per la dimostrazione di unità a favore della nostra Capitale”.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 settembre 2021)(ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario, ha comunicato che ilcandideràCapitale ad ospitare l’Esposizione Universale del, in una lettera inviata aiti a sindaco diCapitale.“Si tratta senz’altro di unaper lo sviluppo della città”, scrive il presidentenella sua lettera, ringraziando iti “per la dimostrazione di unità a favore della nostra Capitale”.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

