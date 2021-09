Il giudice sportivo: multe salate per Osimhen e per il Napoli (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn solo squalificato dal giudice sportivo della Serie A dopo la sesta giornata di campionato. Si tratta di Koffi Djidji del Torino, dopo l’espulsione rimediata nella sfida di ieri sera contro il Venezia, per doppia ammonizione. Il difensore salterà dunque il derby contro la Juventus. Ammonizione ed ammenda di 2.000 euro all’attaccante del Napoli Victor James Osimhen per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria nel match contro il Cagliari al San Paolo. Ammenda di 3.000 euro anche al Napoli per ‘aver i suoi sostenitori all’11’ del secondo tempo utilizzato un fischietto che disturbava il regolare svolgimento della gara costringendo l’arbitro a effettuare l’annuncio di rito”. 2.000 euro di ammenda anche all’Inter per gli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn solo squalificato daldella Serie A dopo la sesta giornata di campionato. Si tratta di Koffi Djidji del Torino, dopo l’espulsione rimediata nella sfida di ieri sera contro il Venezia, per doppia ammonizione. Il difensore salterà dunque il derby contro la Juventus. Ammonizione ed ammenda di 2.000 euro all’attaccante delVictor Jamesper aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria nel match contro il Cagliari al San Paolo. Ammenda di 3.000 euro anche alper ‘aver i suoi sostenitori all’11’ del secondo tempo utilizzato un fischietto che disturbava il regolare svolgimento della gara costringendo l’arbitro a effettuare l’annuncio di rito”. 2.000 euro di ammenda anche all’Inter per gli ...

