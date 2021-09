Il Giudice Sportivo multa il Napoli ed Osimhen: il motivo (Di martedì 28 settembre 2021) Il Giudice Sportivo ha sanzionato il Napoli dopo la partita contro il Cagliari. Attraverso un comunicato della Lega Serie A, è stato ufficializzato che il club di De Laurentiis ha ricevuto un'ammenda di 3.000 euro "per avere, suoi sostenitori, all'11° del secondo tempo, utilizzato un fischietto che disturbava il regolare svolgimento della gara". Pesante sanzione anche per Victor Osimhen (2.000 euro) "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria". Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 settembre 2021) Ilha sanzionato ildopo la partita contro il Cagliari. Attraverso un comunicato della Lega Serie A, è stato ufficializzato che il club di De Laurentiis ha ricevuto un'ammenda di 3.000 euro "per avere, suoi sostenitori, all'11° del secondo tempo, utilizzato un fischietto che disturbava il regolare svolgimento della gara". Pesante sanzione anche per Victor(2.000 euro) "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".

