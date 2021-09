Il giudice sportivo decide su Zaniolo: la possibile sanzione in arrivo (Di martedì 28 settembre 2021) Il gestaccio di Zaniolo nel derby non dovrebbe generare grandi problemi al talento classe ’99. L’esterno offensivo della Roma dovrebbe cavarsela con una multa, è difficile che sia punito con un turno di squalifica. La Procura Federale ha acquisito gli atti e li ha girati al giudice sportivo, oggi dovrebbe arrivare la sanzione. Fanno fede Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 settembre 2021) Il gestaccio dinel derby non dovrebbe generare grandi problemi al talento classe ’99. L’esterno offensivo della Roma dovrebbe cavarsela con una multa, è difficile che sia punito con un turno di squalifica. La Procura Federale ha acquisito gli atti e li ha girati al, oggi dovrebbe arrivare la. Fanno fede Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

