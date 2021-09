Il gigante Cina ha fame di energia e rallenta

(Di martedì 28 settembre 2021) Dopo la crisi del colosso Evergrande e la difficile gestione della “bolla” immobiliare che ormai è esplosa tra le mani del governo cinese, Pechino è costretta ad affrontare un’altra crisi. Il colossohadi, ma non riesce ad averne abbastanza, con le fabbriche che interrompono le operazioni e le famiglie cinesi di colpo immerse nell’oscurità. Per la prima volta, la nuova superpotenza cinese si trova alle prese con una crisi energetica senza precedenti, che sta iniziando ad influenzare ogni aspetto della vita quotidiana delle persone. La situazione è così seria, che si profila il rischio di unmento economico, spingendo gli analisti a tagliare le previsioni di crescita economica del Dragone per quest’anno dall?8,2% al 7,7%, ma potrebbe persino trattarsi di una previsione al ribasso troppo ...

Dopo il 2014 Huarong è diventato unfinanziario non bancario e ha finanziato una crescita ... in una strano mazzo di accuse, per aver "messo in pericolo la stabilità finanziaria della" . ...Razionata l'energia elettrica inLaalla prova delle grandi sfide economiche, climatiche ed energetiche del secolo. Il mondo guarda alasiatico da lungo tempo per capire quali ...Intere province colpite da blackout. Dopo Evergrande e la "bolla" immobiliare, Pechino davanti a un’altra crisi ...Crisi energetica, cosa c’è dietro. La crisi energetica cinese che è frutto di una serie di cause concomitanti: controlli ambientali più rigidi, vincoli di approvvigionamento e impennata dei prezzi. No ...