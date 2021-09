Il gesto del candidato consigliere a Minervino: al comizio nomina Vendola e si tocca l’orecchio. Poi si difende: “Involontario, non era omofobia” (Di martedì 28 settembre 2021) È finito nella bufera il candidato consigliere comunale di Minervino Murge, Luigi Roccotelli, in lista con siAmo Minervino, per un gesto fatto durante l’ultimo comizio. Parlando dal palco Roccottelli, ex sindaco del paese pugliese, ha nominato anche l’ex governatore della Regione, Nichi Vendola, toccandosi l’orecchio mentre pronunciava il suo nome: “Sono vent’anni che il centrosinistra sta in Regione e ci hanno tolto tutto a livello sanitario – ha detto – Dieci anni di ‘Ventola’, Vendola di Rifondazione comunista…”. Il gesto non è passato inosservato ed è stato dubito additato come omofobo. L’accusa però è stata immediata respinta da Roccotelli che, con un video sui social, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) È finito nella bufera ilcomunale diMurge, Luigi Roccotelli, in lista con siAmo, per unfatto durante l’ultimo. Parlando dal palco Roccottelli, ex sindaco del paese pugliese, hato anche l’ex governatore della Regione, Nichindosimentre pronunciava il suo nome: “Sono vent’anni che il centrosinistra sta in Regione e ci hanno tolto tutto a livello sanitario – ha detto – Dieci anni di ‘Ventola’,di Rifondazione comunista…”. Ilnon è passato inosservato ed è stato dubito additato come omofobo. L’accusa però è stata immediata respinta da Roccotelli che, con un video sui social, ha ...

