Il garantismo arriva sempre troppo tardi

(Di martedì 28 settembre 2021) È l'ultima versione della gogna: quella che ricopre le pietre di soffice ipocrisia. Luca Morisi cade, chiede scusa per le proprie debolezze e tutti gli saltano addosso ripetendo lo stesso ritornello

è ritenerlo innocente penalmente. Sul piano morale è colpevole in ogni modo possibile. E ...tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui .... agitavano la bacchetta del: " È innocente fino a prova contraria ". Avevano messo da ... Adessouna grana giudiziaria, anche se lui stesso ha voluto chiarire: " Non ho commesso alcun ...È l'ultima versione della gogna: quella che ricopre le pietre di soffice ipocrisia. Luca Morisi cade, chiede scusa per le proprie debolezze e tutti gli saltano addosso ripetendo lo stesso ritornello ...L’indagine che vede coinvolto il guru della comunicazione della Lega, ideatore della «Bestia», scatena l’ironia social e le accuse politiche ...