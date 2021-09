Il garantismo arriva sempre troppo tardi (Di martedì 28 settembre 2021) È l'ultima versione della gogna: quella che ricopre le pietre di soffice ipocrisia. Luca Morisi cade, chiede scusa per le proprie debolezze e tutti gli saltano addosso ripetendo lo stesso ritornello Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 settembre 2021) È l'ultima versione della gogna: quella che ricopre le pietre di soffice ipocrisia. Luca Morisi cade, chiede scusa per le proprie debolezze e tutti gli saltano addosso ripetendo lo stesso ritornello

Advertising

NRinascimentale : RT @ilgiornale: È l'ultima versione della gogna: quella che ricopre le pietre di soffice ipocrisia. Luca Morisi cade, chiede scusa per le p… - Diego_Bruno80 : RT @ilgiornale: È l'ultima versione della gogna: quella che ricopre le pietre di soffice ipocrisia. Luca Morisi cade, chiede scusa per le p… - angelo_arcadu : RT @ilgiornale: È l'ultima versione della gogna: quella che ricopre le pietre di soffice ipocrisia. Luca Morisi cade, chiede scusa per le p… - lellinara : RT @ilgiornale: È l'ultima versione della gogna: quella che ricopre le pietre di soffice ipocrisia. Luca Morisi cade, chiede scusa per le p… - leonard92571642 : RT @ilgiornale: È l'ultima versione della gogna: quella che ricopre le pietre di soffice ipocrisia. Luca Morisi cade, chiede scusa per le p… -