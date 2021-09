Il finto scandalo per il caso Schilirò (Di martedì 28 settembre 2021) Ha suscitato clamore la partecipazione, sabato scorso, alla manifestazione dei No pass di una vicequestore della Polizia di stato che, dal palco di piazza San Giovanni, si è scagliata in maniera forte e veemente contro il provvedimento del governo. Nunzia Alessandra Schilirò, questo il nome della poliziotta, ha attaccato l’esecutivo, definito il Green pass illegittimo e contrario ai princìpi costituzionali e ha citato Falcone e Borsellino come simboli della lotta contro il male (dove il male sarebbe anche il governo). La vicequestore è diventata improvvisamente un idolo dei No vax e dei No pass ma, al contempo, la sua presa di posizione pubblica ha provocato una reazione ferma da parte delle istituzioni tanto da causarle un’azione disciplinare. Non è certo il caso di difendere la vicequestore in nome della libertà di parola, perché chi occupa ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 settembre 2021) Ha suscitato clamore la partecipazione, sabato scorso, alla manifestazione dei No pass di una vicequestore della Polizia di stato che, dal palco di piazza San Giovanni, si è scagliata in maniera forte e veemente contro il provvedimento del governo. Nunzia Alessandra, questo il nome della poliziotta, ha attaccato l’esecutivo, definito il Green pass illegittimo e contrario ai princìpi costituzionali e ha citato Falcone e Borsellino come simboli della lotta contro il male (dove il male sarebbe anche il governo). La vicequestore è diventata improvvisamente un idolo dei No vax e dei No pass ma, al contempo, la sua presa di posizione pubblica ha provocato una reazione ferma da parte delle istituzioni tanto da causarle un’azione disciplinare. Non è certo ildi difendere la vicequestore in nome della libertà di parola, perché chi occupa ...

