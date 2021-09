Il festino | la perquisizione | la droga | così è nata l’inchiesta su Luca Morisi

Leggi su tpi

(Di martedì 28 settembre 2021) Ilnel suo appartamento situato nell’est veronese, ladei carabinieri, il ritrovamento della: ecco come èsu, l’inventore della “Bestia” la macchina propagandistica sui social del leader della Lega Matteo Salvini, che ha scosso il mondo del Carroccio, e non solo. Tutto ha inizio il pomeriggio del 14 agosto scorso quando i carabinieri della compagnia di San Bonifacio, accompagnati da tre uomini, di cui due di nazionalità romena, bussano alla porta di(qui il suo profilo) per perquisirlo. All’interno dell’appartamento di, situato a Belfiore, comune in provincia di Verona, i militari trovano meno di due grammi di cocaina, quantitativo compatibile ...